Дафна Схипперс: "С Цюрихом у меня связаны особые воспоминания"

Голландская бегунья Дафна Схипперс в преддверии первого из двух финальных этапов "Бриллиантовой лиги", который состоится завтра в Цюрихе, подчеркнула, что у нее особые воспоминания с этим швейцарским городом. Отметим, что за два этапа до конца сезона Схипперс лидирует в общем зачете на дистанции 200 м, обходя ближайшую преследовательницу – представительницу Ямайки Симону Фейси на 24 очка. Отметим, что за победу на каждом из двух финальных этапов можно получить 20 очков. Олимпийская чемпионка Рио Элейн Томпсон отстает от Схипперс, ставшей на Играх-2016 серебряным призером, на 26 баллов.

"Именно здесь я выиграла свои европейские титулы в 2014 году. У меня совершенно особенные воспоминания, связанные с Цюрихом. Иногда я думаю, что могла достичь большего в Рио, но быть чемпионкой мира и серебряной медалисткой Олимпиады - тоже здорово", – цитирует пресс-служба "Бриллиантовой лиги".