Владимир Лукин: "ПКР работает в пределах компетенции и не может отвечать за решения госорганов"

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин действует сугубо в рамках собственной компетенции в вопросе выполнения критериев по восстановлению членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК) и не может нести ответственность за государственные и иные организации, к которым есть вопросы у МПК. В понедельник на официальном сайте МПК был опубликован первый отчет рабочей группы по восстановлению членства ПКР. В нем позитивно оценена работа ПКР по ряду пунктов, но отмечен незначительный прогресс в вопросах, связанных с претензиями, высказанными в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, к работе Министерства спорта РФ, Центра спортивной подготовки сборных команд России и ФСБ.

– Что касается компетентности нашего комитета, мы делаем все, что требует от нас Международный паралимпийский комитет, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Паралимпийский комитет России не может нести ответственность за другие организации. Это уже должен быть разговор не с нами. И мы не можем говорить за них. Мы отвечаем за свои действия, и наши действия оцениваются положительно.

Опять возникает ситуация, в которой нет никакого выхода. За действия некоторых организаций, которые к паралимпизму имеют не прямое, а косвенное отношение, должны расплачиваться спортсмены-паралимпийцы и Паралимпийский комитет России. Если речь зашла об этом, то было бы интересно задать вопрос: разве в других странах национальные паралимпийские комитеты участвуют в изменении решений правительственных и иных организаций и кадровых проблем? Я такого рода примеров не знаю.