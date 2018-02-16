Владимир Лукин: "Ответа по участию лыжников и биатлонистов в Паралимпиаде пока нет"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) пока не дал ответа на его просьбу выделить дополнительные квоты для участия российских лыжников и биатлонистов в Паралимпиаде в Пхенчхане. Российские лыжники и биатлонисты не были заявлены ПКР для участия в Паралимпиаде, так как у IPC закончились квоты в мужской части программы в этих дисциплинах.

– Ответа пока не получено, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Я надеюсь, что этот ответ, хотя бы негативный, будет получен, но пока его нет. Мы ждем. Время небольшое, но есть для ответа.