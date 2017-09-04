Решение по ПКР будет принято 6 сентября

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявит о решении по поводу выступления российских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане 6 сентября. Об этом на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

В настоящее время проходит исполком МПК в Абу-Даби, на котором были рассмотрены документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации.

"Совсем не обязательно, что решение будет для нас положительным, но, по крайней мере, это будет промежуточный итог", – сказал Лукин. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено до 6 сентября