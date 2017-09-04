Рабочая группа МПК признала, что ПКР выполнил обязательства по ситуации с допингом

Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) признала, что Паралимпийский комитет России (ПКР) решил задачу по выполнению обязательств для исправления ситуации с допингом.

- Рабочая группа IPC признала, что выполнение нами обязательств по исправлению ситуации с допингом решено. Есть еще несколько пунктов, которые не решены и не зависят от ПКР. Есть еще более общие проблемы, - цитирует "Р-Спорт" президента ПКР Владимира Лукина.

МПК в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент МПК Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпийских играх-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома МПК в Абу-Даби.