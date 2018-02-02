ПКР заплатит около 500 тысяч евро за восстановление членства в МПК

Первый вице-президент Паралимпийский комитет России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что организация выплатит Международному паралимпийскому комитету (МПК) около 500 тысяч евро за работу по восстановлению членства.

Ранее МПК отказал сборной России в участии в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Команда была отстранена в полном составе из-за приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации в связи с публикацией доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре заморозка членства ПКР была продлена.

– Пока конкретных счетов не выставлено. Они собирают эти счета и скоро представят, – приводит RNS слова Рожкова. – В целом, по предварительным прогнозам, сумма составит около 500 тысяч евро.

Среди критериев МПК по восстановлению членства ПКР был прописан бюджет программы реабилитации. Организацию обязали платить по 250 тысяч евро ежегодно в период отстранения комитета, а также по 125 тысяч в течение трех лет с момента восстановления.

Также ПКР был обязан завести счет в Deutsche Bank и внести на него 500 тысяч евро и следить за тем, чтобы баланс не опускался ниже 250 тысяч.

– Мы ушли от этого в два конкретных контракта. Первая его часть – компенсация юридических услуг, второе – оплата дополнительных допинг-тестирований, – сказал Рожков. – 63 российских спортсмена должны были сдать по две допинг-пробы, что также прописано в дорожной карте по восстановлению членства ПКР.

Таким образом, второй контракт касался тестирования на допинг. Что-то тестировало РУСАДА, какие-то пробы забирались по линии МПК. Большую часть работы сделал аппарат Паралимпийского комитета России и наши партнеры.