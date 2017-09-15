ПКР получил возможность заявлять спортсменов на соревнования под эгидой МПК

Руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных России в XII зимних Паралимпийских играх, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о том, что ПКР получил от Международного паралимпийского комитета (МПК) доступ в систему управления спортивных данных. С помощью нее осуществляется заявка атлетов на квалификационные паралимпийские соревнования.

- Сегодня МПК вновь открыл ПКР доступ в систему управления спортивными данными (SDMS) для национальных паралимпийских комитетов по предоставлению документов на спортсменов - участников соревнований, проводимых под эгидой МПК, - цитирует ТАСС Рожкова. - Доступ в систему был закрыт для ПКР в сентябре 2016 года, когда МПК временно приостановил наше членство.

Доступ в систему позволит ПКР направить необходимые документы на спортсменов - участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и сноуборду, оплатить лицензии МПК, подать заявки на прохождение международной функциональной классификации и участие в соревнованиях, а также отследить результаты и рейтинги атлетов, регистрировать биографические и спортивные данные.