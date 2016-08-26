20:02 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по отстранению паралимпийцев

0
0
0
2
 
В Рио не пустили сильнейшую паралимпийскую сборную последних лет.Почему паралимпийцы остались без Рио

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (IPC), паралимпийский чемпион, член исполкома ПКР, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев рассказал, что российской стороной в Федеральный суд Швейцарии была подана апелляция на решение Спортивного арбитражного суда по отстранению российских спортсменов от Игр-2016.

"Юристы в настоящее время работают над возможностью приостановления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) – со стороны высшего арбитража, Верховного гражданского суда Швейцарии", - приводит "Р-Спорт" слова Терентьева.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160826/1049126649.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

А380726

Объясняю: САС находится в Швейцарии и на него типа распространяются общая юрисдикция только Швейцарского законодательства. Но все это пуканье в ночное небо, ибо международное законодательство превалирует над государственным и решение САС по сути окончательное. Оспаривать его можно только в специально созданном международном судебном органе, но на это времени попросту нет. В общем, профукавшие все на свете наши юристы зарабатывают себе очередные висты размахиванием рук, понимая об изначальной бесперспективности

20:57

oleg_sevan

Кто-нибудь объясните мне, почему ехать нашим или нет решает федеральный суд Швейцарии?... Разве не ясно каким будет итоговое решение?

20:34

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ