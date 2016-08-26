ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по отстранению паралимпийцев

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (IPC), паралимпийский чемпион, член исполкома ПКР, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев рассказал, что российской стороной в Федеральный суд Швейцарии была подана апелляция на решение Спортивного арбитражного суда по отстранению российских спортсменов от Игр-2016.
"Юристы в настоящее время работают над возможностью приостановления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) – со стороны высшего арбитража, Верховного гражданского суда Швейцарии", - приводит "Р-Спорт" слова Терентьева.
Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.
Дополнительная информация
http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160826/1049126649.html
А380726
Объясняю: САС находится в Швейцарии и на него типа распространяются общая юрисдикция только Швейцарского законодательства. Но все это пуканье в ночное небо, ибо международное законодательство превалирует над государственным и решение САС по сути окончательное. Оспаривать его можно только в специально созданном международном судебном органе, но на это времени попросту нет. В общем, профукавшие все на свете наши юристы зарабатывают себе очередные висты размахиванием рук, понимая об изначальной бесперспективности
20:57
oleg_sevan
Кто-нибудь объясните мне, почему ехать нашим или нет решает федеральный суд Швейцарии?... Разве не ясно каким будет итоговое решение?
20:34