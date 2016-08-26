ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по отстранению паралимпийцев

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (IPC), паралимпийский чемпион, член исполкома ПКР, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев рассказал, что российской стороной в Федеральный суд Швейцарии была подана апелляция на решение Спортивного арбитражного суда по отстранению российских спортсменов от Игр-2016.

"Юристы в настоящее время работают над возможностью приостановления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) – со стороны высшего арбитража, Верховного гражданского суда Швейцарии", - приводит "Р-Спорт" слова Терентьева.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.