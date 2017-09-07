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09:51 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Перу, Бутан, Гренада и Гайана стали новыми членами МПК, Мавритания исключена


Паралимпийский комитет Бутана, Паралимпийский комитет Гренады, Национальная паралимпийская ассоциация Перу и Национальный паралимпийский комитет Гайаны стали новыми членами Международного паралимпийского комитета (МПК). Решение было принято на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Включение четырех новых членов в состав организации поддержало 142 делегата, против высказалось двое, еще один воздержался. Новым членам МПК были вручены сертификаты, подтверждающие их новый статус.

Также МОК исключил из числа своих членов Федерацию инвалидов Мавритании. Решение поддержало 96 делегатов, 27 - высказались против, 19 - воздержались.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4541312

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