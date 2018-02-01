Павел Рожков: "МПК стоит на позиции, что ПКР нельзя восстанавливать до признания доклада Макларена"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков – о решениях Международного паралимпийского комитета (МПК) и поездке 33 наших спортсменов на Игры-2018 в нейтральном статусе.

– Пообщавшись со всеми в Бонне в неформальной обстановке и зная подводные течения, можете сказать, что решение по допуску определенного количества спортсменов под нейтральным флагом на Игры – это максимум, который мы могли получить в данной ситуации?

– Да. Они твердо стоят на позиции, что пока не будут выполнены два оставшихся критерия (восстановление РУСАДА и конкретные ответы на доклад Макларена) – восстанавливать нас нельзя. Хотя они прекрасно понимают, что это невыполнимые условия.

– И какие в этой связи дальнейшие действия ПКР?

– Что касается команды, то мы все-таки верили в положительный исход. И все, что напрямую для этого зависело от ПКР, было выполнено. Параллельно с этим мы не прекращали организацию подготовки наших сборных по всем видам спорта. Ни у кого не было проблем со сборами, обеспечением инвентарем и оборудованием. Все заключительные этапы подготовки и графики вылета уже утверждены.

Что касается взаимодействий с МПК, то есть еще с десяток пунктов, по которым мы должны продолжать работать и ежемесячно предоставлять отчеты. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Павла Рожкова