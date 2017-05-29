Павел Колобков: "Возмущен позицией Международного паралимпийского комитета"

На прошлой неделе в гостях у "СЭ" побывал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков, откровенно рассказавший о своей новой жизни после назначения на высокий пост и самых больных точках российского спорта. Он подчеркнул, что ситуация с участием российйских паралимпийцев в Играх в Пхенчхане непростая.

– Актуальны ли сомнения по поводу участия сборной России в Играх в Пхенхчане?

– Сейчас для олимпийцев на повестке дня этот вопрос не стоит, но окончательное решение будет в сентябре. Сложнее ситуация с паралимпийцами. Возмущен позицией Международного паралимпийского комитета. Нам представили порядка 60 критериев и практически все они выполнены. Не выполнены те, которые не имеют отношения к Паралимпийскому комитету России.

– На президентском совете озвучен антидопинговый план, и там один из самых интересных пунктов – возвращение призовых спортсменами, которые попались на допинге.

– Вопрос сложный. Представьте себе, человек, который 12 лет назад завоевал медаль – у него и денег уже нет, а они приличные. У него осталась квартира. И кто будет с ним судиться? Как это все будет происходить физически? Но, безусловно, это один из факторов ответственности спортсменов и тренеров, которые тоже получают призовые за результат. Проблема есть. Ее надо решать.

– В плане есть обязательное тестирование кандидатов в сборные команды, добровольное тестирование – все это потребует существенного увеличения бюджета. Вы готовы к этому?

– Вопрос тоже непростой. В этом году мы увеличили финансирование РУСАДА в три раза, потому что был разработан план тестирования, согласно которому количество взятых проб должно составлять 6000. На мой взгляд, этого недостаточно, но вопрос даже не в этом. Сами тестирования планируют UKAD и РУСАДА, ни мы, ни федерации не имеем права их заказывать. Сейчас все российские федерации обратились в международные организации за разъяснениями по поводу нового порядка тестирования. Мы открыты: пожалуйста, приезжайте, берите пробы, сколько необходимо. Но пока международные федерации сами не очень понимают порядок. Все ждут решения МОК.

Полностью интервью Колобкова