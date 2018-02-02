МПК откроет дела в отношении российских паралимпийцев после Игр-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) откроет дела в отношении ряда российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сообщает Inside the Games. В понедельник МПК продлил дисквалификацию ПКР, наложенную за допинговые нарушения на Играх в Сочи. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.

- Сейчас мы собираем информацию и ждем мотивировочной части решения CAS, - сказал директор по связям с общественностью Крэйг Спенс. - Скорее всего, рассмотрение дел стартует после Паралимпиады в Пхенчхане. Поэтому любой спортсмен из доклада Макларена, данных Московской антидопинговой лаборатории не будет допущен к соревнованиям.