Двукратный паралимпийский чемпион Мэлоун покинул спорт в возрасте 24 лет

Двукратный паралимпийский чемпион Лиам Мэлоун объявил о завершении спортивной карьеры. По словам 24-летнего новозеландского бегуна, у него больше нет мотивации выступать на высоком уровне.

Мэлоун продолжит свою деятельность в сфере высоких технологий. Напомним, легкоатлет завоевал две золотые медали в забегах на 200 и 400 метров на Паралимпиаде в Рио.

– За последний месяц я много думал о своем месте и принял трудное решение завершить карьеру, – цитирует Мэлоуна официальный сайт МОК. – Я не чувствую, что у меня есть эмоции, нацеленность и энергия, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне в Токио.