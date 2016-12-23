17:08 23 декабря | ОСТАЛЬНЫЕ

Власенко объявит о создании Ассоциации водных видов спорта в России

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Президент Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко в субботу объявит о создании в России Ассоциации водных видов спорта, сообщает "Р-Спорт". Власенко также претендует на пост президента Федерации водного поло России.

В пятницу стало известно о том, что ее действующий глава Евгений Шаронов снимает свою кандидатуру с выборов. Планируется, что в организацию войдут четыре водных вида спорта – плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161223/1114180656.html

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