Власенко объявит о создании Ассоциации водных видов спорта в России

Президент Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко в субботу объявит о создании в России Ассоциации водных видов спорта, сообщает "Р-Спорт". Власенко также претендует на пост президента Федерации водного поло России.

В пятницу стало известно о том, что ее действующий глава Евгений Шаронов снимает свою кандидатуру с выборов. Планируется, что в организацию войдут четыре водных вида спорта – плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.