FIS готова к решительным действиям после публикации доклада Макларена

В совете Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) подчеркнули, что организация намерена применять практику нулевой терпимости к нарушениям антидопинговых правил и готова к решительным действиям после публикации второй части доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Ожидается, что документ будет обнародован в середине декабря.

Напомним, 18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. После этого исполком ВАДА рекомендовал Международному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Также МОК призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России.