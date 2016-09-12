Александр Жуков: "Глава ИААФ воспринял призыв вернуть легкоатлетов на Игры как давление на него"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что его июльский призыв к главе Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) Себастьяну Коэ допустить российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде-2016 последний расценил как попытку давления на него и известил об этом всех членов Международного олимпийского комитета (МОК). Главу ОКР очень удивило поведение двукратного олимпийского чемпиона в беге на 1500 метров, который в свое время сам едва не потерял шанс выступить на московской Олимпиаде.

– В Рио я встречался с Себастьяном Коэ, президентом федерации, – цитирует ТАСС Жукова. – К тому моменту МОК уже принял принципиальное решение о допуске российской сборной на Игры, уточнялись списки. Я сказал главе ИААФ, что перед ним и его коллегами открыта дверь, чтобы исправить допущенную по отношению к нашим легкоатлетам ошибку, поскольку федерация ввела критерии, которые невозможно выполнить, и это даже записано в решении CAS.

Мол, если хотите посвятить свою дальнейшую деятельность судебным разбирательствам с российскими спортсменами, то оставляйте все, как есть. На следующий же день Коэ разослал письма членам МОК, что с ним разговаривал господин Жуков, настаивал на изменении решения ИААФ и предупреждал о неизбежных многочисленных исках в гражданские суды.

Поразительно, что подобным образом ведет себя чемпион Игр 1980 года, приехавший в Москву вопреки воле своего правительства и выступавший под белым олимпийским знаменем с пятью кольцами, поскольку не имел права поднимать над головой британский флаг! Казалось бы, Коэ как никто другой должен знать цену участия спортсмена в Олимпиадах, но вот видите.