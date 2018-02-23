Лукаш Радил: "Если мы забросим две шайбы первыми, Россия начнет паниковать"

Нападающий "Спартака" и сборной Чехии Лукаш Радил накануне полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против сборной России отметил, что его команде важно забить первой. Встреча между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.

– Чем дольше будет идти матч, тем сложнее будет для россиян, – приводит hokey.cz слова Радила. – Если мы забьем первыми, это на 100 % поможет нам. Если забросим две, то Россия начнет паниковать, а следом потянутся индивидуальные ошибки.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады