Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Чехией в полуфинале

Сборная России победила команду Норвегии со счетом 6:1 в четвертьфинальном матче Олимпиады-2018. В полуфинале россияне сыграют с чехами, которые ранее обыграли США (3:2 Б). Встреча пройдет 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Предварительный раунд

20 февраля

6.10* США – Словакия – 5:1

10.40 Словения – Норвегия – 1:2 ОТ

15.10 Швейцария – Германия – 1:2 ОТ

15.10 Финляндия – Корея – 5:2

1/4 финала

21 февраля

6.10 Чехия – США – 3:2 Б

10.40 РОССИЯ - Норвегия - 6:1

15.10 Швеция - Германия

15.10 Канада - Финляндия

* указано московское время