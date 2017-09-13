Владислав Третьяк: "Овечкину нужно смириться с тем, что он не сможет участвовать в ОИ-2018"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк похвалил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина за желание выступить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Третьяк также добавил, что форварду нужно смириться с решением НХЛ и Международной федерации хоккея.

– Что теперь делать Овечкину? Ничего. Играть за "Вашингтон", – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Ему надо смириться с этим. Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть. Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться. Овечкин молодец, он хотел играть, но, к сожалению, НХЛ и Международная федерация не разрешают.