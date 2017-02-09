21:29 9 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Владислав Третьяк: "ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце марта"

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Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что национальные хоккейные федерации должны определиться с календарем своих чемпионатов на следующий сезон, учитывая Олимпиаду 2018 года, до конца марта. Он добавил, что нынешняя ситуация с возможным неучастием энхаэловцев в Олимпийских играх волнует и оргкомитет Игр.

- По этому поводу у нас есть волнение. Фазель проводил телефонную конференцию, обзванивал всех президентов хоккейных федераций, - цитирует ТАСС Третьяка. - Он рассказал нам, что переговоры идут трудно: конкретно ничего не сказано, но и отказа НХЛ тоже нет. 6 - 7 марта будет совет ИИХФ, после чего в середине месяца будет что-то известно. В конце марта надо всем определяться с календарем своих чемпионатов на следующий сезон: и НХЛ, и федерациям.

Да, ситуация напрягает и корейцев, которые занимаются созданием специальных условий для игроков в плане быта. Они тоже спрашивают, когда все решится.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4011334

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