Владислав Третьяк: "ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце марта"

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что национальные хоккейные федерации должны определиться с календарем своих чемпионатов на следующий сезон, учитывая Олимпиаду 2018 года, до конца марта. Он добавил, что нынешняя ситуация с возможным неучастием энхаэловцев в Олимпийских играх волнует и оргкомитет Игр.

- По этому поводу у нас есть волнение. Фазель проводил телефонную конференцию, обзванивал всех президентов хоккейных федераций, - цитирует ТАСС Третьяка. - Он рассказал нам, что переговоры идут трудно: конкретно ничего не сказано, но и отказа НХЛ тоже нет. 6 - 7 марта будет совет ИИХФ, после чего в середине месяца будет что-то известно. В конце марта надо всем определяться с календарем своих чемпионатов на следующий сезон: и НХЛ, и федерациям.

Да, ситуация напрягает и корейцев, которые занимаются созданием специальных условий для игроков в плане быта. Они тоже спрашивают, когда все решится.