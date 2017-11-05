В Швеции не станут обращаться в ИИХФ, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду

Менеджер сборной Швеции Ларс-Хенри Келер сообщил, что национальный хоккейный союз не будет обращаться в ИИХФ, если КХЛ не отпустит ее игроков на Олимпиаду 2018 года. В субботу, 4 ноября, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига не отпустит на Игры в Пхенчхане игроков, если сборной России не разрешат выступать под своим флагом.

- Если это (КХЛ не отпустит игроков. - Прим. "СЭ") случится, на Олимпиаде у нас выступят игроки из чемпионатов Швеции и Швейцарии, - цитирует ТАСС Келера. - Говорить с ИИХФ о санкциях к КХЛ мы не планируем.

Напомним, олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Сборная России в группе B сыграет со Словакией, Словенией и США. Шведы в квартете C встретятся с Норвегией, Германией и Финляндией.

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