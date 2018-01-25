Торесен из СКА – единственный представитель КХЛ в составе олимпийской сборной Норвегии

Сборная Норвегии объявила состав команды, который выступит на Олимпийских играх-2018. Нападающий Патрик Торесен, выступающий в СКА, является единственным представителем КХЛ.
16 хоккеистов, вызванных в состав сборной, выступают в зарубежных чемпионатах. 9 игроков – представители внутреннего первенства.
Вратари: Ларс Хаген ("Ферьестад", Швеция), Хенрик Хеукеланн ("Тимро", Швеция), Хенрик Холм ("Ставангер Ойлерз");
Защитники: Александр Бонсаксен ("Изерлон", Германия), Стефан Эспеланд ("Клагенфурт", Австрия), Йонас Холес ("Фрибур-Готтерон", Швейцария), Йоханнес Йоханнесен ("Ставангер Ойлерз"), Эрленн Лесунн ("Мора", Швеция), Матиас Норстебо ("Фрелунда" Швеция), Хенрик Одегард ("Фриск Аскер"), Даниэль Сорвик ("Литвинов", Чехия);
Нападающие: Андерс Бастиансен ("Фриск Аскер"), Кристиан Форсберг ("Ставангер Ойлерз"), Лудвиг Хофф (Университет северной Дакоты, США), Томми Кристиансен ("Спарта"), Кен Андре Улимб, Матис Улимб (оба - "Линчепинг", Швеция), Александр Райхенберг ("Спарта", Чехия), Никлас Рест ("Спарта), Матс Россели Ольсен ("Фрелунда" Швеция), Мартин Реймарк (МОДО, Швеция), Эйрик Сальстен ("Ставангер Ойлерз"), Патрик Торесен (СКА), Стеффен Торесен ("Сторхамар"), Матиас Треттенес ("Крефельд Пингвин", Германия).