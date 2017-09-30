Стали известны первые спортсмены из КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане

Фигуристы Тхэ Ок Рем и Дю Сик Ким стали первыми спортсменами из КНДР, которые квалифицировалась для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, информирует официальный сайт ISU. Спортивная пара заняла шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии, что хватило для получения квоты.

Напомним, что на Играх-2014 года в Сочи КНДР не представлял ни один спортсмен.

Победителями Nebelhorn Trophy стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, третьими стали Екатерина Александровская и Харли Виндзор из Австралии.