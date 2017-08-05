Шон Бурк: "Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? Я не верю в это"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк отметил, что игроки НХЛ вряд ли поедут на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, команда на это не рассчитывает.

– Как думаете, возможен ли все-таки сценарий, при котором отдельные звезды НХЛ все-таки поедут в Корею? Скажем, Овечкин в сборную России, Кросби – в Канаду.

– Я не верю в это. Хотя и не могу быть до конца уверенным. Так или иначе для нас сейчас важнее рассматривать тех игроков, которые однозначно смогут приехать. И в любом случае я очень-очень сильно сомневаюсь, что энхаэловцы куда-то поедут. Очень-очень. Поэтому мы даже не думаем о них. Нам предстоит принять немало тяжелых решений по игрокам, которые есть в распоряжении. Вот на этом и концентрируемся.

Напомним, НХЛ объявила о том, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бэтмен заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. (Игорь ЕРОНКО)