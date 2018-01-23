Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отметила, что Александра Степанова и Иван Букин были надеждой России на Олимпиаде-2020 в Пекине. Бестемьянова также добавила, что семья Букина в шоке от такого решения МОК отстранить спортсмена от Олимпийских игр-2018.

– Людей "отцепили" от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр, – цитирует ТАСС Бестемьянову. – Времени нет ни на апелляции, ни на суды. Я говорила сейчас с мамой Ивана, семья просто в шоке – они жили знанием, что Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм. А получается, чем ты лучше катаешься, тем вернее тебя отстранят?

Самое отвратительное в этом то, что МОК отцепляет людей, не объясняя причин. А без мотивации не с чем идти в суд, иначе мы сделали бы это уже сегодня. Они выбивают сильных, действуя так, чтобы мы все возмутились, а сборная не поехала на Олимпиаду?

Степанова и Букин были нашей надеждой на будущей Олимпиаде в Пекине, и в Южной Корее они должны были сделать свою первую заявку на это. Ксения Столбова и Федор Климов – это одна из пар, которая могла бороться за первое место. И это не политизировано? Им нужно, чтобы мы на восемь лет выпали из олимпийского движения, и поэтому теперь будут тянуть как можно дольше.

Любой спортсмен, который посвятил свою жизнь спорту, он все равно что ребенок. Он знает, что если будет делать свое дело добросовестно, то получит результат, доверяет своему тренеру и всем, кто с ним работает. А что сейчас происходит? Как после этого детей в спорт привлекать? Сегодня Федерация фигурного катания на коньках России сделала заявление в довольно жестком тоне. И я подписываюсь там под каждым словом.

Напомним, что 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"