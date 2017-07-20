Рене Фазель: "Список энхаэловцев на Олимпиаде-2018 нужно отправить до конца сентября"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассчитывает, что игроки НХЛ примут участие на Олимпийских играх в 2018 году. Его организация до конца сентября должна отправить список хоккеистов для теста на допинг перед играми в Пхенчхане.

– Как вы знаете, наши двери всегда открыты, если игроки НХЛ будут готовы выступить на Олимпиаде, они получат такую возможность, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Я знаю, что все национальные федерации работают по плану В. Перед олимпийскими турнирами, начиная с Игр в Нагано, мы предоставляли ВАДА список хоккеистов из НХЛ для допинг-тестов. Такой список нужно представить к концу сентября, этот срок можно назвать дедлайном.

Мужской олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Напомним, что НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпиаду, а главный комиссар лиги Гэри Беттмен заявил, что лига не отпустит хоккеистов на этот турнир.