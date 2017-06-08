ФХР прокомментировала появление списка хоккеистов на олимпийский сезон

В ФХР прокомментировали список из 75 хоккеистов, которые вошли в заявку на олимпийский сезон. Список появился на сайте Министерства спорта РФ. В честности, в него не попали капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Список кандидатов в сборные подается ФХР в Министерство спорта для внутреннего пользования. В него включены хоккеисты, выступавшие за сборные команды России в 2017 году. Наличие или отсутствие тех или иных фамилий в списке с точки зрения дальнейшего приглашения в сборную ровным счетом ничего не значат, так как по ходу следующего сезона он будет неоднократно меняться в зависимости от обстоятельств. Окончательный список кандидатов на турниры утверждает исключительно тренерский штаб сборной в сроки, установленные организаторами, сообщает пресс-служба ФХР.