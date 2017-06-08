12:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Малкин и Овечкин не вошли в список кандидатов в сборную России на олимпийский сезон

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон, сообщается на официальном сайте Министерства спорта. Отметим, что этот список может претерпевать изменения.

В списке, в который вошли 75 хоккеистов, также присутствуют игроки, выступающие в НХЛ, - Виктор Антипин, Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Миронов, Артемий Панарин и Иван Проворов.

Ранее лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат ради олимпийского хоккейного турнира. Напомним, что Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Дополнительная информация

https://www.minsport.gov.ru

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Братчанин

Если НХЛовцы не участвуют в Олимпиаде- какой тогда смысл в этом списке?

12:44