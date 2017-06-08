Малкин и Овечкин не вошли в список кандидатов в сборную России на олимпийский сезон

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон, сообщается на официальном сайте Министерства спорта. Отметим, что этот список может претерпевать изменения.
В списке, в который вошли 75 хоккеистов, также присутствуют игроки, выступающие в НХЛ, - Виктор Антипин, Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Миронов, Артемий Панарин и Иван Проворов.
Ранее лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат ради олимпийского хоккейного турнира. Напомним, что Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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Дополнительная информация
- Александр Овечкин
- Сборная России (Хоккей)
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Артемий Панарин
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Виктор Антипин
- Андрей Миронов
- Иван Проворов
Братчанин
Если НХЛовцы не участвуют в Олимпиаде- какой тогда смысл в этом списке?
12:44