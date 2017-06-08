Малкин и Овечкин не вошли в список кандидатов в сборную России на олимпийский сезон

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон, сообщается на официальном сайте Министерства спорта. Отметим, что этот список может претерпевать изменения.

В списке, в который вошли 75 хоккеистов, также присутствуют игроки, выступающие в НХЛ, - Виктор Антипин, Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Миронов, Артемий Панарин и Иван Проворов.

Ранее лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат ради олимпийского хоккейного турнира. Напомним, что Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.