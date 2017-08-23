Дон Черри: "Судя по тому, как играет Овечкин, не думаю, что его хотят видеть на Олимпиаде"

Известный эксперт Дон Черри отметил, что Олимпиада в Пхенчхане не стоит того, чтобы на нее ехали игроки НХЛ. По его словам, если они сделают это, то у них будут неприятности. Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать игроков лиги на Игры в Пхенчхане.

– Матчи будут проходить в 3 часа ночи. Какого черта? Кто, по вашему мнению, будет смотреть хоккей в это время? Возможно, только финальную игру, - цитирует Черри Sportsnet. - Я рад, что мы не поедем туда, и что я не поеду. Я от этих матчей никакого удовольствия не получаю.

Кто вообще хочет поехать в Северную Корею или где вообще эта дурацкая Олимпиада будет проходить?

Болельщики считают, что игроки НХЛ должны туда поехать. Это я могу понять. Однако что, если Прайс поедет туда и получит травму? Сезон закончится для всех болельщиков "Монреаля". А если с Кросби что-нибудь случится?

Овечкин? Судя по тому, как он играет на международных турнирах, не думаю, что в сборной России хотят его видеть на Олимпиаде. Шутка, конечно. Но он ничего особенного не показывает на Играх.

Думаю, что никто не поедет. Игроки только говорят об этом. Если же они поедут, то у них будут большие проблемы. Не думаю, что кто-то отважится.