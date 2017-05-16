Билеты на соревнования по фигурному катанию и шорт-треку на Играх-2018 пользуются наибольшим спросом

Руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Биом рассказал, что реализация билетов на соревнования по фигурному катанию и шорт-треку проходит лучше, чем на другие виды спорта. Он также выразил надежду, что организаторам удастся продать все билеты.

- Первый этап продаж билетов прошел с 9 февраля по 23 апреля, - приводит ТАСС слова Хи Биома. - Наибольшей популярностью среди болельщиков пользовались билеты на церемонию открытия, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, некоторые игры хоккейного турнира. Но есть соревнования, которые пользуются гораздо меньшей популярностью. Мы продолжим продвижение билетов. Руководствуясь опытом реализации билетов с предыдущих Игр, мы ожидаем, что сможем продать все билеты.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.