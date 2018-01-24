Алексей Жамнов: "Замена Плотникову? Не думали, что кого-то не пустят на Игры, но все предусматривали"

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов отметил, что у команды есть несколько вариантов для замены нападающего Сергея Плотникова в составе национальной команды на Олимпиаду-2018. Также специалист заявил, что ФХР делает все возможное, чтобы помочь игрокам, не допущенным до участия в Играх.

– Почему именно эти пять спортсменов МОК решили не приглашать?

– Была история у Белова и Плотникова, – сказал Жамнов. – Эта ситуация коснулась других видов и спортсменов, которые не были заподозрены в приеме допинга, а их просто не пускают, как я понимаю, без объяснений. Ребята жалко, но жизнь продолжается.

– Береглазов заявил "СЭ", что надеется на юридическую помощь. Федерация поможет?

– Насколько я знаю, ФХР ведет круглосуточную работу по этим игрокам. Мы очень плотно общаемся по этому вопросу с вице-президентом. Пытаемся сделать все возможное, но вы сами понимаете, насколько вопрос сложный.

– Кого из пятерки, не получивших приглашения, должны были принять участие в подготовке олимпийской команды?

– Плотников – лидер в клубе, и его считали одним из основных. Остальные оставались кандидатами, и вопрос по ним был открытым.

– Осложнили ли выбор кандидатов нынешнее отстранение и отказ НХЛ?

– У нас есть много игроков, которых мы рассматривали. Мы уже прорабатываем варианты замены Плотникова, но давайте подождем день, и завтра объявим окончательный состав. Решение мы принимаем не спонтанно. У нас был вариант А и вариант Б. Мы не думали, что кого-то не пустят на Олимпиаду, но все предусматривали.