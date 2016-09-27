Александр Жуков: "ОКР заинтересован, чтобы на олимпийском турнире играли хоккеисты из НХЛ"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков†сообщил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 пока не согласовано с лигой. Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

- Детально мы это еще не обсуждали, но, в принципе, мы заинтересованы, чтобы на олимпийском турнире играли лучшие, - цитирует ТАСС Жукова. - Надо этот вопрос решать, надеюсь, что все-таки договорятся. Но говорить об этом рано, мы только будем обсуждать этот вопрос. Прежде всего, они (IIHF и МОК) сами должны постараться договориться, как это было всегда.