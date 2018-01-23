Александр Коган: "Столбова и Букин останутся в нашей заявке"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал абсурдным решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Игры-2018 в Пхенчхане Ксении Столбовой, которая выступает в паре Федором Климовым, и Ивана Букина, танцующего в дуэте с Александрой Степановой. Представитель ФФККР отметил, что не понимает оснований, по которым спортсменам отказано в участии в соревнованиях.

- Для нас явилось шоком сообщение о том, что в предварительных списках спортсменов, допущенных для участия в Олимпийских играх нет наших двух ведущих фигуристов, - сказал Коган. - Мало того, оказалось, что спортсменка из парного катания, а спортсмен - из танцев. Таким образом, у нас выбывают два номера основной команды. Мы не понимаем оснований, по которым этих спортсменов не допускают. Все спортсмены из сборной проходят необходимое допинг-тестирование. Никаких претензий ни к кому из них в течение последних лет не было. Решение МОК, на мой взгляд, - абсурдное. Мы считаем, что эти спортсмены должны выступать в составе команды. Они останутся в нашей заявке. (Антон БАБОШИН)

Напомним, 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие.

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