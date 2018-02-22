Женская сборная США стала победителем олимпийского хоккейного турнира, в финале обыграв Канаду

Хоккеистки сборной США по буллитам обыграли канадок в финале женского олимпийского турнира. Основное время матча и овертайм завершились вничью со счетом 2:2, при этом американки сравняли счет за 6 минут до конца встречи.
Решающий буллит в финале реализовала Джослин Ламуре.
Напомним, бронзовые медали Игр ранее завоевали финские хоккеистки, обыгравшие россиянок со счетом 3:2.
Хоккей
Олимпийские игры
Финал
Канада – США – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Найт – 2 (бол., Морин, Декер), 19:34 – 0:1. Ирвин – 2 (Тернбулл), 22:00 – 1:1. Пулен – 3 (Агоста-Марсиано, Дауст), 26:55 – 2:1. М. Ламуре – 2 (Паннек), 53:39 – 2:2.
Победный буллит: Дж. Ламуре.
Вратари: Забадос – Руни.
Штраф: 12 – 6.
Броски: 31 (7+9+8+7) – 41 (10+12+10+9).
Судьи: Тимглас, Хертрих.
22 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
bvp
Смысла в этом виде спорта на олимпиаде никакого, играют 2 команды, выглядит смешно. Рассадник ЛГБТ.
12:54
ИгорьНН
==maxcds ____ Этот болван иуда опять переобулся)))))))))))) 12:08 ______== Та, ни, ни трошки!!! Как был - русофоб, так и есть - русофоб и расист!!!
12:45
aech_63
Уррря! Американские бройлеры Трампа обыграли бройлеров из Канады!
12:45
maxcds
Этот болван иуда опять переобулся))))))))))))
12:08
ИгорьНН
==Джон....Сильвер _____ Вид спорта должен быть олимпийским, если в нем есть конкуренция. ..... А пока что - Фуфло ваш - Женский Хоккей! И курам на смех ценность этих медалей! 11:34 ______ == Не надо грязи!!! Как Вы посмели подвергнуть сомнению решения чМОКа? Да, кто дал Вам право, подозревать в двойных стандартах, "светлых эльфов с Запада"?! В программе ЗОИ - только самые популярные виды зимнего спорта!!! И такому виду спорта, как хоккей с мячом - на ЗОИ и делать нечего - в него же играют всего то в 25 странах (ну с натяжкой). Кому интересно, что программа ЗОИ не имеет командных игровых (самых рейтинговых видов из всех спортивных состязаний) кроме хоккея с шайбой и условно игрового - кёрлинга, это мало кого волнует... пиндостан жи в русском хоккее пока только могут поставлять положительную разницу основным командам. (Для справки. На последнем чемпионате мира в 1/4 финала Россия в матче с Германией играла последние 30 минут 2-ого тайма не в 10 полевых, а в 8, забив ещё 4 мяча). Но в женском хоккее с шайбой это можно - там ведь эту разницу поставляют пиндосам и кэнакам (да ещё и подсуживают в их пользу), а не наоборот, как в хоккее русском
12:05
ИгорьНН
==Подковоголовый баклан _____ ИгорьНН -- это не Иудушка,а местный д... ЧМОКа. У него самые красивые - это два чёрных стероидных бройлера Уильямс из тенниса. 11:36 ____== Да Бог с ним, кого он любит! Каму попадья, а кому - свиной хрящик!!! Хай то тут пошёл не с того, кто красавица, а кто нет! Дело вкуса! А с того, что Иудушка рассказал тут про супер хоккей в финале женского турнира! ну и попутно сказанул, о том, что нынешний мужской хоккейный турнир - и в подметки не годиться женскому!!! ну, а когда ему разъяснили , что популярность этого хоккея, как и ряда женских игровых (и не только игровых) видов спорта, мягко говоря, сильно преувеличена, перешёл на личности и внешность иных представительниц разных видов, докопавшись, почему-то, до одной из самых великих центровых мирового баскетбола. Вот собственно, в чем тут и развернулся хайп... хотя..
11:47
Подковоголовый баклан
ИгорьНН -- это не Иудушка,а местный д... ЧМОКа. У него самые красивые - это два чёрных стероидных бройлера Уильямс из тенниса.
11:36
ИгорьНН
==Don ____ Нет, идеал ЧМОки это сирен и его брат винус или ванус) 11:33 _____ == Не троньте святого!!! Там ещё есть одна "читая" камсамолка-спартсменка-красавИцца - бедная, с детства недолюбленая Симона Байлз!!!
11:35
Джон....Сильвер
Вид спорта должен быть олимпийским, если в нем есть конкуренция. Для чего смотреть, как из Олимпиады в Олимпиаду золото разыгрывают США и Канада, а остальные просто статисты! Все, только потому, чтобы угодить североамериканцам и дать им легкие медали! Почему тогда бенди - не Олимпийский вид спорта??? По бенди Чемпионаты Мира проводятся с 1957 года, а женский хоккей только с 1990 года, но уже с 1998 года - это олимпийский вид! Уверен, если в женском хоккее доминировали вместо США И Канады, скажем Россия и Швеция только - хрен бы он был Олимпийским видом! Вот она спортивная честность! Сначало создайте конкуренцию в виде - а потом делайте его Олимпийским видом! А пока что - Фуфло ваш - Женский Хоккей! И курам на смех ценность этих медалей!
11:34
ИгорьНН
Кроме, того, Иудушка, как-то Вы, неполиткорректно, дискуссию о качестве СПОРТИВНЫХ ИГР, перевели на ЛИЧНОСТИ!!! Как же Вы, милейший, так-то уж - не по европейски, как-то, не цивилизованно!!! не находите, а? Иудушка?!
11:33
Don
Нет, идеал ЧМОки это сирен и его брат винус или ванус)
11:33
ИгорьНН
==Щас спою ____ ИгорьНН Вообще Бней Иуда очень мужчин любит,особенно норвежских 11:20 _____ == Думаю, что скорее, он любит пиндосовских музчин-хероев, типа МакКейна!!! То-то секс-символ и херой мериканьского союзу пиндостану...
11:30
ИгорьНН
==Бней Иегуда ____ Я как Ульяночку первый раз увидел. сразу понял, штА женский хоккей - это совсем неженственно.)) 11:20 ____ == С тех самых пор. похоже, и как-то, так с глузду-то и тронулись? Ха-ха!!! Ну, для Вас, там, ещё была например и Илона (по мужу) Корстин.. не видели эту девушку?! Была и центровая Мария Степанова.. Вы бы погуглили, что ли.. Вы сами-то сударь - не Ален Делон, часом?! насмешили...
11:27
ИгорьНН
Вы, Иудушка, не перепутали волейбол ещё с чем-то? Женский баскетбол, кстати - такая же недоигра как и женский хоккей с шайбой!!!
11:21
Бней Иегуда
Я как Ульяночку первый раз увидел. сразу понял, штА женский хоккей - это совсем неженственно.))
11:20
Щас спою
ИгорьНН Вообще Бней Иуда очень мужчин любит,особенно норвежских
11:20
Бней Иегуда
А как вам красавица баскетболистка Ульяна Семёнова, бгг?))
11:19
ИгорьНН
Да, кстати, Иудушка, чем вам не красавица волейболистка Наталья Гончарова? Вы извращенец? Комплексуете по поводу своего роста? страдаете мачизмом? буга-га!!!
11:15
ИгорьНН
==Бней Иегуда ___ Женский хоккей в Канаде (а Канада - это родоначальники хоккея) популярен не менее мужского.)) Если кто-то в России не понимает женский хоккей - это ваши проблемы.)) Смотрите тогда женский волейбол!)) Бабы ростом под 2 метра - это наверное более женственно!)) 11:04 ____== Да, ну? Прямо таки - популярен-популярен?! Исходя из каких данных Вы сделали такой вывод? Из сравнения женского хоккея с горнолыжным спортом, хаф-пайпом и прыжками с малого трамплина? Главное верить в собственные выводы, вдруг кто-то ещё поверит!!! насмешили, однако... хотя...
11:13
Ded vsegda odet
буллиты классно пробивали.есть чему мужикам поучиться Но главное кёрлинг, новости по нему затмили всё на это олимпиаде.Победит только хоккей выиграют наши или нет но статей будет много.
11:08
ИгорьНН
==rusfed 2.0 ____ Женский олимпийских хоккей удивительный: сборная России проиграла 5 из 6 матчей. Причем 4 из 5 – разгромно. Пропустила под 30 шайб, не забила ни одной в половине матчей. Но стала на Олимпиаде четвёртой, показав лучший результат в истории. Женская сборная Швейцарии выиграла в 5 из 6 матчей, в половине матчей не пропустили ни одной шайбы. Заняла пятое место. Хотите учиться оптимизировать усилия на полученный результат – учитесь у русских, а не швейцарцев 10:57_____ == А причем тут эффективность? Формулу турнира кто разрабатывал? Русские? Кстати не напомните КАК эта офигенная Щвейцария сыграла с этой плохейшей Россией?! О чем, Вы, тут рассуждаете? О том, что Россию лишили возможности накидать 50 шайб в ответ на пропущенные 30?! Какая-то извращённая логика в ваших рассуждениях... хотя..
11:08
Щас спою
Бней Иуда-ты редкостный д...б
11:08
Щас спою
Хоккей с мячом на олимпиаде не нужен,зато женский хоккей есть,нужно же лишнюю медаль для двух г..вно государств подкинуть
11:06
кедрнедр1994
Если поместить Кови в женский хоккей то он там будет пешком ходить и это будет вполне достаточна что бы он стал олимпийским чемпионом
11:05
Бней Иегуда
Женский хоккей в Канаде (а Канада - это родоначальники хоккея) популярен не менее мужского.)) Если кто-то в России не понимает женский хоккей - это ваши проблемы.)) Смотрите тогда женский волейбол!)) Бабы ростом под 2 метра - это наверное более женственно!))
11:04
ИгорьНН
==Бней Иегуда _____Поцреоты, вы же на бабский гандбол фапали совсем недавно?)) Гандбол, значит бабский, норм, а хоккей и футбик нет?)) А, ну правильно, там ведь расеюшку выносят, потому не айс.)) 10:41______ == Не надо грязи, Иудушка!!! Есть виды спорта женские игровые - со своей изюминкой - волейбол, хоккей с мячём женский, тот же гандбол, кёрлинг - да много их (хоккей с шайбой, как и тяжёлая атлетика или армрестлинг сюда не относятся уж точно, ИМХО), которые вполне себе не ухудшенная копия мужского вида, а нечто самоценное и самостоятельное. Не надо "цшпалоукладчи" преподносить, как идеал женщины! Есть вещи, которыми женщинам заниматься не след, тем боле, только для того, что бы доказать равенство мужчин женщин, в примитивном понимании равенства!!!
11:03
кедрнедр1994
Женский гандбол очень динамичный вид спорта и не дорогой в плане экипировки в отличие от хоккея где есть только две команды и 2-3 команды которые борятся за 3 место да и в гандбол можно играть круглый год. В гандбол играют и в африке и латинской америке особенно женский гандбол который не уступает в динамике,быстроте и зрелищности мужскому гандболу в отличие от женского хоккея где команды да же не в силах выбросить шайбу или просто попасть по шайбе или совершить плотный точный бросок, где любой силовой прием фатален для игрока
11:01
rusfed 2.0
Женский олимпийских хоккей удивительный: сборная России проиграла 5 из 6 матчей. Причем 4 из 5 – разгромно. Пропустила под 30 шайб, не забила ни одной в половине матчей. Но стала на Олимпиаде четвёртой, показав лучший результат в истории. Женская сборная Швейцарии выиграла в 5 из 6 матчей, в половине матчей не пропустили ни одной шайбы. Заняла пятое место. Хотите учиться оптимизировать усилия на полученный результат – учитесь у русских, а не швейцарцев
10:57
ИгорьНН
==Бней Иегуда ____ Обалденный финал.) Украшение хоккейной программы Олимпиады.) Мужская любительская пародия на хоккей - детский лепет на фоне этого.) 10:23 ______== Ха-ха, Иудушка. Вы, простите, про хоккей, вообще, что-то - слышали? как в него играют - видели? женский хоккей, это как и женская штанга - "слабое подобие левой руки", в сравнении с мужской штангой! И сексизм, мачизм и прочие измы тут совершенно не причём! Голову-то включите!!! И вообще, как-тор странно, для "иудейского "патриота"" (судя по нику) быть русофобом ... хотя...
10:56
Бней Иегуда
Бенди не соответствует критериям олимпийского вида, иначе давно был бы включён в программу.)
10:53