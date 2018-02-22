Женская сборная США стала победителем олимпийского хоккейного турнира, в финале обыграв Канаду

Хоккеистки сборной США по буллитам обыграли канадок в финале женского олимпийского турнира. Основное время матча и овертайм завершились вничью со счетом 2:2, при этом американки сравняли счет за 6 минут до конца встречи.

Решающий буллит в финале реализовала Джослин Ламуре.

Напомним, бронзовые медали Игр ранее завоевали финские хоккеистки, обыгравшие россиянок со счетом 3:2.

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Финал

Канада – США – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Найт – 2 (бол., Морин, Декер), 19:34 – 0:1. Ирвин – 2 (Тернбулл), 22:00 – 1:1. Пулен – 3 (Агоста-Марсиано, Дауст), 26:55 – 2:1. М. Ламуре – 2 (Паннек), 53:39 – 2:2.

Победный буллит: Дж. Ламуре.

Вратари: Забадос – Руни.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 31 (7+9+8+7) – 41 (10+12+10+9).

Судьи: Тимглас, Хертрих.

22 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.