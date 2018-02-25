Вячеслав Войнов: "Медаль Олимпиады одинаковая. С энхаэловцами или без них"

Олимпийский чемпион Пхенчхана Вячеслав Войнов поделился эмоциями после победного финала с Германией (4:3 ОТ). Также защитник заявил, что опечален решением МОК не возвращать флаг сборной России на церемонии закрытия Игр.
– Никакого недонастроя не было, – сказал Войнов. – Для таких игр дополнительная мотивация не нужна. Нам попался очень хороший, дисциплинированный соперник.
– Медаль турнира без энхаэловцев другая?
– Медаль такая же. И с игроками из НХЛ, и без них. Безусловно, турнир был иной. Но радость и эмоции те же.
– Проигрывая на последней минуте, ужасались?
– Нет. Старались контролировать себя и играть все 60 минут.
– Флага на церемонии закрытия не будет. Это вас раздражает?
– Нет, не раздражает. Хотя это, безусловно, печально. Если так решили…
– Выиграть Олимпиаду лучше, чем Кубок Стэнли?
– Это немного другое. Клубный трофей – иной.
– Когда пели гимн, не боялись, что это нарушение правил МОК?
– Это эмоции. Радость.
– Немцы – лучшая команда, с которой встречались на турнире?
– Не стал бы никого выделять. Но они показали достойную игру, с ними было тяжело играть. (Юрий ГОЛЫШАК)
fifa_guru
Правильные слова. нигде не будет слов "без НХЛ"
12:13
Lars Berger
Желаю Славе войти в "золотой тройной клуб" уже этой весной!..)
11:56
Boleijj protiv
Ха-ха, да вы неудачники, ваш удел радоваться победам над сборными вроде Германии
11:47