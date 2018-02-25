Вячеслав Войнов: "Медаль Олимпиады одинаковая. С энхаэловцами или без них"

Олимпийский чемпион Пхенчхана Вячеслав Войнов поделился эмоциями после победного финала с Германией (4:3 ОТ). Также защитник заявил, что опечален решением МОК не возвращать флаг сборной России на церемонии закрытия Игр.

– Никакого недонастроя не было, – сказал Войнов. – Для таких игр дополнительная мотивация не нужна. Нам попался очень хороший, дисциплинированный соперник.

– Медаль турнира без энхаэловцев другая?

– Медаль такая же. И с игроками из НХЛ, и без них. Безусловно, турнир был иной. Но радость и эмоции те же.

– Проигрывая на последней минуте, ужасались?

– Нет. Старались контролировать себя и играть все 60 минут.

– Флага на церемонии закрытия не будет. Это вас раздражает?

– Нет, не раздражает. Хотя это, безусловно, печально. Если так решили…

– Выиграть Олимпиаду лучше, чем Кубок Стэнли?

– Это немного другое. Клубный трофей – иной.

– Когда пели гимн, не боялись, что это нарушение правил МОК?

– Это эмоции. Радость.

– Немцы – лучшая команда, с которой встречались на турнире?

– Не стал бы никого выделять. Но они показали достойную игру, с ними было тяжело играть. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия - Германия