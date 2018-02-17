Вячеслав Фетисов: "Кучеров? "Представляете, какая команда была бы в ЦСКА, если бы ее не раздербанили?"

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2002, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" рассказал о том, что Илья Ковальчук и Павел Дацюк еще могут сыграть в звене. По его словам, в мировом хоккее многое решают вовремя подобранные сочетания и тренерское чутье.
- Достижение Ильи Ковальчука, обогнавшего Павла Буре, по количеству шайб считаете уникальным?
- Спрашиваете, почему я вызвал Ковальчука на его первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в контексте его достижения? Я действительно взял его, будучи главным тренером сборной в 2002 году, и там он был одним из лучших. Я рад за Илью, и, надеюсь, его терпение превратится в золото.
- Знарок разбил их связку с Дацюком. Эффективнее их использовать в разных звеньях?
- Это на откуп тренера. Если получается, значит – молодцы. Может, они еще вернутся в одну тройку на этом турнире. Это наши привычки подразумевают использование наработанных связок. На самом деле, в мировом хоккее многое решают вовремя подобранные сочетания и тренерское чутье – что предпринять, чтобы усилить игру команды и каждого хоккеиста.
- Видите других лидеров у сборной?
- Приятно видеть, что помимо Ильи и Павла блистают ребята, выступавшие в "Красной Армии" – молодежки клуба, в котором я был президентом. На этих мальчишек я рассчитывал как на тех, благодаря кому возродится ЦСКА. Мы собирали их совсем маленькими, и они выиграли Кубок Харламова. Помню, как вручал им перстни.
- Наверняка та победа помогла и Никите Кучерову стать лучшим бомбардиром НХЛ.
- Представляете, какая команда у нас могла бы быть, если бы ее не раздербанили! (Евгений БЕЛОУСОВ)
ravilius777
ирония судьбы, в Нхл более 50 воспитанников ЦСКА уже поиграло и открыл эту калитку ты, Фетисов, еще рот открывает
19:39 17 февраля
ravilius777
Бобров Харламов Буре Кучеров, школа работает
19:35 17 февраля
Джон....Сильвер
Не стыдно??? Питер и Москва дербанят клубы с периферии, как хотят и сколько хотят! Растите свои таланты! Мерзавцы!
19:24 17 февраля
serzheo
Ну так зато НХЛ... Смотрите все НХЛ, вы же этого хотели.... И все счастливы.
19:12 17 февраля
Жорик Вартанов
Слава это ЦСКА раздербанили??? а ты видел как убивают Динамо, Ак-Барс, Салават, Металург??? или ты кроме ЦСКА ничего в упор не видишь? что возрождать в ЦСКА? он прекрасно существует на выпрошенные вами у государства деньги, что тебе еще надо?
19:07 17 февраля