Вячеслав Фетисов: "Кучеров? "Представляете, какая команда была бы в ЦСКА, если бы ее не раздербанили?"

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2002, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" рассказал о том, что Илья Ковальчук и Павел Дацюк еще могут сыграть в звене. По его словам, в мировом хоккее многое решают вовремя подобранные сочетания и тренерское чутье.

- Достижение Ильи Ковальчука, обогнавшего Павла Буре, по количеству шайб считаете уникальным?

- Спрашиваете, почему я вызвал Ковальчука на его первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в контексте его достижения? Я действительно взял его, будучи главным тренером сборной в 2002 году, и там он был одним из лучших. Я рад за Илью, и, надеюсь, его терпение превратится в золото.

- Знарок разбил их связку с Дацюком. Эффективнее их использовать в разных звеньях?

- Это на откуп тренера. Если получается, значит – молодцы. Может, они еще вернутся в одну тройку на этом турнире. Это наши привычки подразумевают использование наработанных связок. На самом деле, в мировом хоккее многое решают вовремя подобранные сочетания и тренерское чутье – что предпринять, чтобы усилить игру команды и каждого хоккеиста.

- Видите других лидеров у сборной?

- Приятно видеть, что помимо Ильи и Павла блистают ребята, выступавшие в "Красной Армии" – молодежки клуба, в котором я был президентом. На этих мальчишек я рассчитывал как на тех, благодаря кому возродится ЦСКА. Мы собирали их совсем маленькими, и они выиграли Кубок Харламова. Помню, как вручал им перстни.

- Наверняка та победа помогла и Никите Кучерову стать лучшим бомбардиром НХЛ.

- Представляете, какая команда у нас могла бы быть, если бы ее не раздербанили! (Евгений БЕЛОУСОВ)