Вопрос об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде будет решатся между 2019 и 2020 годами

Президент ИИХФ Рене Фазель, отвечая на вопрос о возвращении России флага на Олимпиаде, отметил, что хочет, чтобы в финале была соблюдена дисциплина. Он также добавил, что вопрос об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде будет решатся между 2019 и 2020 года.

– А сами вы хотите, чтобы России вернули флаг?

– Скажу так: у нас не было проблем с российской хоккейной командой, она выполнила все правила. Надеюсь, во время финала будет соблюдена дисциплина, – сказал Фазель. – Я – за баланс, за то, чтобы не было крайностей.

– Будут ли игроки НХЛ на следующей Олимпиаде?

– В сентябре должен быть заключен коллективный договор. Не ожидаю, что до этого времени будет какая-то дискуссия об участии. Думаю, разговор состоится между 2019 и 2020 годами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)