Владислав Третьяк: "В 80-м мы тоже думали, что нам повезло с сеткой"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что нельзя недооценивать соперника. По его словам, России в четвертьфинале Олимпиады с Норвегией придется тяжело.
- Я бы не сказал, что сборной России повезло в сетке. В 1980 году мы тоже думали, что нам повезло, когда в финале встретились с США. А вышли на лед - и шайба в ворота не идет. Неизвестно, с кем проще играть. Думаете, с Норвегией будет просто?! (Дмитрий СИМОНОВ)
Бегущий человек
GiantTemo Ламакин Т____ Это и ежу понятно. Третьяк оказывается всё правильно сказал, просто журналист переиначил слова и добавил финал и т.д. 18:58*********** Ну в принципе Симонов мог.
19:37 20 февраля
Бегущий человек
Третьяк в 80-м играл в финале? Накапайте ему там ноотропильчика.
19:35 20 февраля
GiantTemo
Ламакин Т____ Это и ежу понятно. Третьяк оказывается всё правильно сказал, просто журналист переиначил слова и добавил финал и т.д.
18:58 20 февраля
Ламакин Т
Третьяк имеет ввиду, что не надо заранее считать себя победителем.Играть против любого соперника в полную силу.
18:40 20 февраля
GiantTemo
Ничего себе! Какой финал, какая сетка! Был финальный турнир четырех команд, где матч СССР-США даже не игрался в финальный день. В последнем туре США отыгралась в третьем периоде с 1:2 против финнов. Не выиграй они у финнов, не стали бы они чемпионами. Это действительно Третьяк говорил?
14:59 20 февраля