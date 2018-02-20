Владислав Третьяк: "В 80-м мы тоже думали, что нам повезло с сеткой"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что нельзя недооценивать соперника. По его словам, России в четвертьфинале Олимпиады с Норвегией придется тяжело.

- Я бы не сказал, что сборной России повезло в сетке. В 1980 году мы тоже думали, что нам повезло, когда в финале встретились с США. А вышли на лед - и шайба в ворота не идет. Неизвестно, с кем проще играть. Думаете, с Норвегией будет просто?! (Дмитрий СИМОНОВ)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады