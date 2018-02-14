Владислав Третьяк: "Американцы думали, что обыграют словенцев малой кровью"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная США недооценила команду Словении в матче группового турнира Олимпиады-2018. Американцы проиграли в овертайме со счетом 2:3, забросив первыми две шайбы.

- Американцы недооценили словенцев, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Думали, что обыграют их малой кровью. Никто не ожидал, что американцы словенцам проиграют - нет слабых соперников. Надо оценивать соперника только после того, как ты его обыграл.

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