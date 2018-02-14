Владислав Третьяк: "Американцы думали, что обыграют словенцев малой кровью"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная США недооценила команду Словении в матче группового турнира Олимпиады-2018. Американцы проиграли в овертайме со счетом 2:3, забросив первыми две шайбы.
- Американцы недооценили словенцев, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Думали, что обыграют их малой кровью. Никто не ожидал, что американцы словенцам проиграют - нет слабых соперников. Надо оценивать соперника только после того, как ты его обыграл.
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rusfed 2.0
Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла (с)
22:04 14 февраля
igogohruhru
Какие наивные американцы, то ли дело наши!
21:51 14 февраля
vladvl7777
Владик лучше бы о своей сборной подумал
21:02 14 февраля
PLUT-IN
Разница в том, что Знарок и не думал побеждать.
21:02 14 февраля
karwin
Третьяку бы лучше о своей сборной думать...
20:55 14 февраля
Tribunal Z
А сборная с Ковальчуками думала что Словакию с крупным счётом дёрнут, они приехали в Корею, а все им ворота уже открыли, ничего делать не надо, шайбы сами залетят.
20:52 14 февраля
rotkiv04
Владислав был отличным хоккеистом, слава ему и честь, но чиновник он нулевой, ни славы ни чести
20:43 14 февраля
upadeishev
"АМЕРИКАНЦЫ ДУМАЛИ, ЧТО ОБЫГРАЮТ СЛОВЕНЦЕВ МАЛОЙ КРОВЬЮ" Американцы "ДУМАЛИ"!!! Но не получилось. Надо еще и играть!!! А что делали россияне? В данном случае ни то, ни другое!!! Думать - не чем, а играть надо уметь!!! Спасибо! Обнадежили!!! Мы верим в вас!!! Искренне Ваш, трехкратный олимпийский чемпион, Третьяк! Примерно так Третьяку нужно было высказаться....
20:35 14 февраля
shpakЪ
Твой атлеты из ЦСКАСКА думали точно так же.
20:35 14 февраля
Джон....Сильвер
Мне до лампочки поражение США, а вот то, что наша сборная унизила свою страну - вот это позорище!
20:26 14 февраля
suomi257
ещё только третьяка здесь не хватало с его высказываниями!!!
20:03 14 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Мысли читать научился??? А о чём шабашники -- белофлажники из ОАР думали????
19:53 14 февраля