19:45 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Владислав Третьяк: "Американцы думали, что обыграют словенцев малой кровью"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная США недооценила команду Словении в матче группового турнира Олимпиады-2018. Американцы проиграли в овертайме со счетом 2:3, забросив первыми две шайбы.

- Американцы недооценили словенцев, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Думали, что обыграют их малой кровью. Никто не ожидал, что американцы словенцам проиграют - нет слабых соперников. Надо оценивать соперника только после того, как ты его обыграл.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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rusfed 2.0

Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла (с)

22:04 14 февраля

igogohruhru

Какие наивные американцы, то ли дело наши!

21:51 14 февраля

vladvl7777

Владик лучше бы о своей сборной подумал

21:02 14 февраля

PLUT-IN

Разница в том, что Знарок и не думал побеждать.

21:02 14 февраля

karwin

Третьяку бы лучше о своей сборной думать...

20:55 14 февраля

Tribunal Z

А сборная с Ковальчуками думала что Словакию с крупным счётом дёрнут, они приехали в Корею, а все им ворота уже открыли, ничего делать не надо, шайбы сами залетят.

20:52 14 февраля

rotkiv04

Владислав был отличным хоккеистом, слава ему и честь, но чиновник он нулевой, ни славы ни чести

20:43 14 февраля

upadeishev

"АМЕРИКАНЦЫ ДУМАЛИ, ЧТО ОБЫГРАЮТ СЛОВЕНЦЕВ МАЛОЙ КРОВЬЮ" Американцы "ДУМАЛИ"!!! Но не получилось. Надо еще и играть!!! А что делали россияне? В данном случае ни то, ни другое!!! Думать - не чем, а играть надо уметь!!! Спасибо! Обнадежили!!! Мы верим в вас!!! Искренне Ваш, трехкратный олимпийский чемпион, Третьяк! Примерно так Третьяку нужно было высказаться....

20:35 14 февраля

shpakЪ

Твой атлеты из ЦСКАСКА думали точно так же.

20:35 14 февраля

Джон....Сильвер

Мне до лампочки поражение США, а вот то, что наша сборная унизила свою страну - вот это позорище!

20:26 14 февраля

suomi257

ещё только третьяка здесь не хватало с его высказываниями!!!

20:03 14 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Мысли читать научился??? А о чём шабашники -- белофлажники из ОАР думали????

19:53 14 февраля

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