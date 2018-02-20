Владислав Гавриков: "Подняли в семь утра, чтобы сдать допинг-пробу"

Защитник сборной России Владислав Гавриков отметил, что на Олимпиаде в Пхенчхане ему пришлось встать в семь утра, чтобы сдать допинг-пробу. Напомним, что завтра Россия сыграет в четвертьфинале. Соперником команды станет победитель матча Словения – Норвегия.

– Меня во второй день в Канныне подняли в семь утра, чтобы сдать допинг-пробу, – отметил Гавриков. – Но ничего страшного в этом нет. Это не мешает тренировкам, а сдавать допинг – наша обязанность. Мы все это знаем. На чемпионатах мира пробы обычно берут после игр, и в семь утра не приходят. У меня, по крайней мере, такого не было. (Юрий ГОЛЫШАК)

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