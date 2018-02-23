Владимир Ружичка: "Чешские нападающие еще не проявили себя на Олимпиаде"

Олимпийский чемпион Нагано Владимир Ружичка перед полуфиналом Игр-2018 Чехия – Россия назвал открытым вопрос о победителе этой встречи. 54-летний специалист вспомнил пример сборной Германии, обыгравшей шведов (4:3 ОТ) в четвертьфинале хоккейного турнира.

– Я не видел всех матчей Чехии в группе, но четвертьфинал посмотрел, – передает hokej.cz слова Ружички. – Матч с американцами был ключевым, но впереди еще один. Все мы знаем, что из себя представляет российская сборная, но вопрос о победителе открыт.

Павел Францоуз по-прежнему превосходен, у нас хорошая защита. Ей по силам удерживать нужный счет. Тренерский штаб должен об этом помнить – если Россия начнет проигрывать, они будут нервничать. Что касается нападающих, то они еще не проявили себя на турнире. Однако это не решающий фактор. Если игра сбалансирована, то небольшое количество заброшенных шайб не должно пугать.

Вспомним Швецию. На групповом этапе они пропустили одну шайбу, но в четвертьфинале немцы им забросили сразу четыре и шведы отправились домой. Кто мог предсказать такое?

Олимпийский турнир – не клубный чемпионат. Одна игра может свести на нет все предматчевые предположения. Полуфинал с Россией будет сложным испытанием, но еще ничего не решено.

Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.