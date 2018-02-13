Вайсфельд будет комментировать Олимпиаду

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отправился с комментатором Романом Скворцовым в Пхенчхан, чтобы оттуда комментировать матч хоккейного турнира Олимпиады-2018​ на телеканалах ВГТРК. 14 и 17 февраля они будут работать на матчах сборной России со Словакие и США соответственно.

"Формальности утрясены, командирован в распоряжение ВГТРК. Словакию 14-го и США 17-го работаем на "России" с Леонидом Вайсфельдом. Спасибо организациям за доверие и сотрудничество", – написал Скворцов в Твиттере.