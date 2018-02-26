11:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

В Госдуме назвали публикацию New York Post про "команду без страны" жалкой и завистливой

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Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на сообщение американского издания New York Post, которое назвало золото хоккейной сборной России на Олимпиаде в Корее "победой команды без страны". По словам парламентария, западными журналистами движет зависть.

- Подобные заявления со стороны американской прессы звучат завистливо и жалко, - отметил Дегтярев. - С другой стороны, все это очередная провокация и PR-ход. Через десять лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу. Останется только олимпийское золото России в хоккее в 2018 году. (Андрей СИЗЯКИН)

New York Post назвала российских хоккеистов "командой без страны".
И вот, что ответили в России

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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nickkiol

Если фразы типа: "В овертайме Капризов забил один из самых великих голов в Российской хоккейной истории" или "России пришлось ждать две недели свое первое золота в Пхенчхане, котрое 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла с двумя безупречными программами" или " россияне были самой талантливой командой на турнире" кажутся Вам жалкими, тогда, извините, Ваше место не в Думе, а другом учреждении.

11:36

nickkiol

Уважаемый Михаил! А Вы саму статью читали? Там кроме заголовка пишут о нас как российских спортсменах, причем в хвалебных тонах про хоккей и Алину.

11:14

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