В Госдуме назвали публикацию New York Post про "команду без страны" жалкой и завистливой

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на сообщение американского издания New York Post, которое назвало золото хоккейной сборной России на Олимпиаде в Корее "победой команды без страны". По словам парламентария, западными журналистами движет зависть.

- Подобные заявления со стороны американской прессы звучат завистливо и жалко, - отметил Дегтярев. - С другой стороны, все это очередная провокация и PR-ход. Через десять лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу. Останется только олимпийское золото России в хоккее в 2018 году. (Андрей СИЗЯКИН)

New York Post назвала российских хоккеистов "командой без страны".

И вот, что ответили в России