Смотрите, как в Корее встречают сборную России по хоккею! Видео

Мужская сборная России сегодня прилетела в Сеул на заключительный этап подготовки к Олимпийским играм-2018. Сборная прибыла с трехчасовым опозданием, так как долго стояла на дозаправке в Красноярске.

Напомним, что команда Олега Знарка будет играть в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля. 10-го числа команда проведет товарищескую встречу против Кореи.

🔥🔥 Очень круто! Как хоккейную сборную России встречали в Корее pic.twitter.com/yGk5A2Ivt7 – СЭ Хоккей (@hockey_se) 6 февраля 2018 г.

Состав сборной России на Олимпиаду (25 хоккеистов):

вратари Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),

защитники Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Динар ХАФИЗУЛЛИН, Андрей ЗУБАРЕВ, Артем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Никита НЕСТЕРОВ, Алексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),

нападающие Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей КАЛИНИН, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ, Илья КАБЛУКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО (все – ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН(Металлург Мг).