10:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Смотрите, как в Корее встречают сборную России по хоккею! Видео

Вчера. Шереметьево. Сергей ШИРОКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Вчера. Шереметьево. Сергей ШИРОКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Мужская сборная России сегодня прилетела в Сеул на заключительный этап подготовки к Олимпийским играм-2018. Сборная прибыла с трехчасовым опозданием, так как долго стояла на дозаправке в Красноярске.

Напомним, что команда Олега Знарка будет играть в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля. 10-го числа команда проведет товарищескую встречу против Кореи.

Состав сборной России на Олимпиаду (25 хоккеистов):

вратари Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),

защитники Вячеслав ВОЙНОВВладислав ГАВРИКОВДинар ХАФИЗУЛЛИНАндрей ЗУБАРЕВАртем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧНикита НЕСТЕРОВАлексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),

нападающие Илья КОВАЛЬЧУКПавел ДАЦЮКСергей КАЛИНИННикита ГУСЕВВадим ШИПАЧЕВНиколай ПРОХОРКИНСергей ШИРОКОВИлья КАБЛУКОВАлександр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВИван ТЕЛЕГИНСергей АНДРОНОВМихаил ГРИГОРЕНКО (все – ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН(Металлург Мг).

 

Опрос

Какого результата вы ждете от хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018?
голосовать
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий