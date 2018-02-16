Шамиль Тарпищев: "Если сборная сыграет с американцами на таком же позитиве, как со Словенией, выиграет Олимпиаду"

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев остался доволен игрой сборной России в матче против Словении (8:2) на Олимпиаде-2018. По мнению функционера, разгромная победа команды Олега Знарка закономерна.
- Сегодняшняя игра мне очень понравилась, - цитирует ТАСС Тарпищева. - После поражения российские хоккеисты вышли мобилизованными. Несомненно, сегодня у команды присутствовал хороший спортивный дух, поэтому все закономерно. Думаю, что наши хоккеисты смогут сыграть на таком же позитиве и с американцами, и вообще считаю, что они выиграют Олимпиаду.
Напомним, в первом матче на Играх в Пхенчхане россияне проиграли Словакии (2:3). Следующий матч сборная проведет завтра, 17 февраля, против сборной США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией - настоящая Россия //
Трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Дополнительная информация
- Шамиль Тарпищев
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- МОК
- Сборная Словении (Хоккей)
- Олимпиада
- Сборная США (хоккей)
Джон....Сильвер
Вот только не надо делить шкуру неубитого медведя! Тысячи раз наступали на грабли этих "ЕСЛИ"!!!
15:14 16 февраля
КОТЛИН
Занимайся теннисом!
14:40 16 февраля