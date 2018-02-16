14:24 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Шамиль Тарпищев: "Если сборная сыграет с американцами на таком же позитиве, как со Словенией, выиграет Олимпиаду"

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Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев остался доволен игрой сборной России в матче против Словении (8:2) на Олимпиаде-2018. По мнению функционера, разгромная победа команды Олега Знарка закономерна.

- Сегодняшняя игра мне очень понравилась, - цитирует ТАСС Тарпищева. - После поражения российские хоккеисты вышли мобилизованными. Несомненно, сегодня у команды присутствовал хороший спортивный дух, поэтому все закономерно. Думаю, что наши хоккеисты смогут сыграть на таком же позитиве и с американцами, и вообще считаю, что они выиграют Олимпиаду.

Напомним, в первом матче на Играх в Пхенчхане россияне проиграли Словакии (2:3). Следующий матч сборная проведет завтра, 17 февраля, против сборной США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией - настоящая Россия // 
Трансляция матча Россия - Словения // 
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4965953

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Вот только не надо делить шкуру неубитого медведя! Тысячи раз наступали на грабли этих "ЕСЛИ"!!!

15:14 16 февраля

КОТЛИН

Занимайся теннисом!

14:40 16 февраля

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Олимпиада Live!