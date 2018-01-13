13:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сергей Мозякин: "Хочу поехать на Олимпиаду"

Сергей МОЗЯКИН. Фото "СЭ"
Сергей МОЗЯКИН. Фото "СЭ"
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Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин рассказал о том, что он хочет попасть на Олимпиаду-2018. По его словам, он еще не общался по этому поводу с главным тренером сборной России Олегом Знарком.

- Я не понял, что делают девушки на тренерском мостике, - сказал Мозякин. - Про хоккей они вообще не говорят. Почему не говорю во время сезона? А меня не спрашивают. Хочу поехать на Олимпиаду, понимаю, что последний шанс. Волнуюсь. Но со Знарком пока не говорил. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alur66

Вот только балласта такого нам на ОЛИМПИАДЕ и не хватало-ли этот старпер не понимает что его время прошло?

15:45

частокол правды

Дай Бог тебе Сергей забить в финале решающий и стать уже-Великим!Навсегда!

13:49