Сергей Андронов: "Поздоровался бы с Томасом Бахом? Только в ответ на его приветствие"

Нападающий сборной России Сергей Андронов отметил, что будет петь гимн про себя, а также заявил, что ему будет непривычно играть без государственной символики на форме.
– Труднее будет играть под нейтральным флагом?
– Да нет, просто непривычно без герба и символики на майках. А так, наша страна всегда в нашем сердце.
– Петь российский гимн нельзя. Будете хотя бы насвистывать его?
– Будем петь про себя. Губы будут шевелиться.
– Хоккейная сборная сейчас главная надежда российских болельщиков. Не давит ли ответственность?
– Пока нет. У нас одна цель – выиграть. Только это держим в голове. Сделаем все для этого?
– Как отреагировали Ничушкин и другие ребята на отстранение?
– Обидно. Они ничего не сделали, а у них забрали шансы выступить на Олимпиаду. Но было некорректно лезть к ним с таким вопросами.
– Сами выдохнули, когда узнали, что к вам нет претензий?
– Я был очень рад. Можно сказать, что выдохнул. Это могло коснуться каждого. Хорошо, что не все пострадали.
– Если бы встретил Томаса Баха, что сказали бы ему?
– Я с ним не знаком и не стал бы ничего говорить.
– Поздоровались бы?
– Если бы он первый поздоровался. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
PAL55
А с кем тогда здароваться? Перичисли и почему?
21:21
egoshin-alex
Неправильный ответ. Нельзя с бахами здороваться. Даже в ответ.
20:52