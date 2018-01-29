Сергей Андронов: "Поздоровался бы с Томасом Бахом? Только в ответ на его приветствие"

Нападающий сборной России Сергей Андронов отметил, что будет петь гимн про себя, а также заявил, что ему будет непривычно играть без государственной символики на форме.

– Труднее будет играть под нейтральным флагом?

– Да нет, просто непривычно без герба и символики на майках. А так, наша страна всегда в нашем сердце.

– Петь российский гимн нельзя. Будете хотя бы насвистывать его?

– Будем петь про себя. Губы будут шевелиться.

– Хоккейная сборная сейчас главная надежда российских болельщиков. Не давит ли ответственность?

– Пока нет. У нас одна цель – выиграть. Только это держим в голове. Сделаем все для этого?

– Как отреагировали Ничушкин и другие ребята на отстранение?

– Обидно. Они ничего не сделали, а у них забрали шансы выступить на Олимпиаду. Но было некорректно лезть к ним с таким вопросами.

– Сами выдохнули, когда узнали, что к вам нет претензий?

– Я был очень рад. Можно сказать, что выдохнул. Это могло коснуться каждого. Хорошо, что не все пострадали.

– Если бы встретил Томаса Баха, что сказали бы ему?

– Я с ним не знаком и не стал бы ничего говорить.

– Поздоровались бы?

– Если бы он первый поздоровался. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)