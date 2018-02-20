Сборная России провела тренировку в тех же сочетаниях звеньев

Сборная России в преддверии четвертьфинального матча на Олимпиаде в Пхенчхане провела тренировку в следующих сочетаниях звеньев:

Кошечкин, Сорокин, Шестеркин.

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин, Мозякин;

Нестеров – Марченко, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов, Шипачев;

Киселевич – Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко.

Россия проведет четвертьфинальный матч 21 февраля. Соперником станет победитель матча Словения - Норвегия.

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