17:25 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сборная России по хоккею всухую победила США на Олимпиаде-2018

Сегодня. Пхенчхан. Россия - США - 4:0. Россияне всухую победили американцев на Олимпиаде. Фото REUTERS
Сегодня. Пхенчхан. Россия - США - 4:0. Россияне всухую победили американцев на Олимпиаде. Фото REUTERS
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Мужская сборная России по хоккею в матче группового турнира на Олимпиаде-2018 всухую победила США (4:0). В составе россиян по две шайбы забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

34-летний Ковальчук стал лучшим снайпером сборной России на Олимпийских играх

Вратарь россиян Василий Кошечкин отразил все 29 бросков американцев. 

В другой встрече группы В Словения и Словакия сыграли вничью в основное время - благодаря этому результату сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места. 

Олимпиада-2018

Хоккей

Мужчины

Группа В

РОССИЯ - США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Прохоркин - 1 (Мозякин, Барабанов), 7:21 - 1:0. Прохоркин - 2 (Широков, Мозякин), 22:14 - 2:0. Ковальчук - 3 (Андронов), 39:59 - 3:0. Ковальчук - 4 (Войнов, Андронов), 40:28 - 4:0.

Вратари: Кошечкин - Запольски.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (13+6+7) - 29 (11+9+9).

Судьи: Кубуш, Олунд.

17 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Трансляция матча Россия - США // 
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (53)
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Igrok Igorek

Американцы как мокрые кошки. Помните фразу в "Мимино"? Вот тут один в один подходит)))

20:24 17 февраля

Thomas_Boy_

fifa_guru Thomas_Boy_ глаза в оба. седня узнал что Раби где-то поблизости, опять хочет карму испортить. __________ Прогоним мы его. Как пить дать прогоним. В индусы запишем или в индейцы.

19:41 17 февраля

Thomas_Boy_

индеец_Джо Thomas_Boy, я доволен твой жаной, которая тебя откормила, отправила и возьмёт глазеть на Швецию в футболе. ____________ Тебе, чтобы на мою жану хоть глазком взглянуть, надобно передо мною на коленях полжизни большим змеем ползать. Можешь начинать. А я заценю.

19:39 17 февраля

fifa_guru

ростовский свин я и говорю что с НХЛ чехам нынче особо некого подтянуть. так что им даже пошло на пользу отсутствие нхл)

18:46 17 февраля

ростовский свин

fifa_guru..есть вариант что чехи не сладят со швейцарией - тогда им играть со слабой командой , а скандинавы напрямую...во всяком случае хочеться что бы они сыграли хотя бы на 80% своих возможностей - а не тупо откатали...

18:30 17 февраля

ростовский свин

fifa_guru..насчет чехов согласен нынче в нхл топовых чехов и нет -разве что пастрняк -да ворачек, у большой пятерки составы с нхловцами явно сильнее чешского,...а так чехи конкурентноспосбные..наши на чм 2017 в плове их обыграли довольно уверенно- но унас тогда были -панарин, василевский , кучеров. проворов и многие другие,которх здесь нет ..а у чехов практически таже банда...

18:25 17 февраля

МИАИЛ

на чемпионат мира по футболу сборную РОССИИ по боксу надо выставить...... и золото в кармане

18:24 17 февраля

fifa_guru

ростовский свин тоже самое хотел написать)) финны наш камень преткновения. самый неудобный соперник. и игра завтра хорошая. после сегодняшних матчей придется финнам и шведам завтра выкладываться за первое место) (у них в группе первое место - 9 очков и слабая команда в 1/4)

18:22 17 февраля

ростовский свин

fifa_guru..не праздную я - финны нас запросто могут выкинуть с ОИ как это было в 2006 и 2014 -те 0-4 и 1-3 помню очень хорошо,\финнов просто опасаюсь , тем более они реально хороши - завтра их матч со швецией обязателен к просмотру.И анализу.

18:19 17 февраля

ростовский свин

Pablo_75 Ковальчук-то был совершенно прав. Поражение в разминочном матче именно что ничего не значит. Всё-таки да, склонны мы к истерическим оценкам. 17:35.нет не прав кови,именно истерическая реакция на то поражение от словакии - я уверен и в высших кругах хоккейной федерации - подстегнула ребят,последовали выводы и мужские разговоры в раздевакли, все поняли что золото себе повесили преждевременно..а так могли бы вяло всех обыграть - а так получили отличную мотивацию...

18:17 17 февраля

fifa_guru

ростовский свин рановато празднуете вы. и честно говоря лучше бы мы дополнительный матч сыграли с какой-нибудь кореей. чем отдыхать счас 2-3 дня.

18:14 17 февраля

fifa_guru

ростовский свин да возрастные игроки у амеров. а так-то там есть игроки из йокерита. кстати, на ком еще отразилось неучастие НХЛ в пользу - так это чехам. пусть и без пастрняка, но коварж, червенка достаточно крепкие ребята.

18:13 17 февраля

ростовский свин

fifa_guru..ну раз ты про ХО я пойду бахну -у меня как раз початая бутылка из дютифри стоит, та что с погнуттым горлышком-)шерри -бренди или ка там....

18:12 17 февраля

fifa_guru

Упёртый русский без обид. просто подшутил. Жигуль барный не пил, в стекле тоже неплох нынче.

18:10 17 февраля

ростовский свин

у амеров дворовая команда -я это написал еще после матча со словенией -если в одной восьмой попадут на швейцарию или германию - амеры едут домой однозначно..наши сделали то что обязаны были -и то кошечкин от пары верных шайб спас при выходах 1 в 0, амерам тупо не хватало мастерства - в решающих матчах американских студентов не будет -а умарку и толванену такие моменты предоставлять нельзя...То есть внимательности в обороне надо добавить ..половина пути пройдена-но то была разминка, фактически тренировка...самое интересное только начинаеться..лично меня наши не убедили что они на голову сильнее сильнее суоми и шведов...со скандинавами и канадой разыграют медали.

18:10 17 февраля

fifa_guru

кстати, Гусева в этом матче не так видно было как в прошлом. надеюсь это на фоне общего успеха. ну как приятно поглядеть контроль шайбы от Волшебника то. вот кто точно достоин золота.

18:09 17 февраля

fifa_guru

Марио66 Шипачев-то фартовый. %) Ему б за Вашингтон пару недель погонять, Михалыча для. // ты хотел сказать посидеть. я не против!

18:06 17 февраля

Упёртый русский

fifa_guru Упёртый русский Пиндосов уверенно отоварили, я аж Реми Мартин XO открыл! А у Еронко с Шевченко - траур... КХЛ овцы наши выиграли, а их пиндосы - проиграли! // как Упертый русский ты должен был Жигуля бахнуть или Столичной)____________ Ну ты и клоун... Какая разница, кто коньяк сделал? Армянский, что подороже, нисколько не хуже, кстати, если не пробовал. Тут просто понты, а мне его вообще подарили. Но вот попраздновать победу над США - самое оно. А Жигуль, что барный, кстати, сейчас неплох. Но не для этого случая.

18:05 17 февраля

fifa_guru

Thomas_Boy_ глаза в оба. седня узнал что Раби где-то поблизости, опять хочет карму испортить.

18:00 17 февраля

индеец_Джо

ЮКИ, ты опоздал со своими рассуждениями на 30 лет. Прекрати надувать щёки, дедок.

17:59 17 февраля

fifa_guru

Упёртый русский Пиндосов уверенно отоварили, я аж Реми Мартин XO открыл! А у Еронко с Шевченко - траур... КХЛ овцы наши выиграли, а их пиндосы - проиграли! // как Упертый русский ты должен был Жигуля бахнуть или Столичной)

17:59 17 февраля

Serenky25

Жаль Россия на Лимпиаде не играет

17:59 17 февраля

Ru5

в 1/4 играем против победителя пары словения-норвегия?

17:58 17 февраля

wolfwolk

Ну вот это уже более-менее.

17:55 17 февраля

Упёртый русский

Пиндосов уверенно отоварили, я аж Реми Мартин XO открыл! А у Еронко с Шевченко - траур... КХЛ овцы наши выиграли, а их пиндосы - проиграли!

17:55 17 февраля

ЮКИ

вся разница в том,что за пиндосию и кленовиков играют Студенты и Любители,а за Россию мульёнщики типа ковальчука!

17:55 17 февраля

Serenky25

Повар..тебя же уволили? ((((

17:52 17 февраля

индеец_Джо

Thomas_Boy, я доволен твой жаной, которая тебя откормила, отправила и возьмёт глазеть на Швецию в футболе.

17:52 17 февраля

Упёртый русский

Вот так и должны играть на этих ОИ! Красавцы!

17:50 17 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а что алкашей из ээээээстоннннииии и какляндии нет? И это прекрасно.

17:48 17 февраля

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