Сборная России по хоккею всухую победила США на Олимпиаде-2018

Мужская сборная России по хоккею в матче группового турнира на Олимпиаде-2018 всухую победила США (4:0). В составе россиян по две шайбы забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

34-летний Ковальчук стал лучшим снайпером сборной России на Олимпийских играх.

Вратарь россиян Василий Кошечкин отразил все 29 бросков американцев.

В другой встрече группы В Словения и Словакия сыграли вничью в основное время - благодаря этому результату сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места.

Олимпиада-2018

Хоккей

Мужчины

Группа В

РОССИЯ - США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Прохоркин - 1 (Мозякин, Барабанов), 7:21 - 1:0. Прохоркин - 2 (Широков, Мозякин), 22:14 - 2:0. Ковальчук - 3 (Андронов), 39:59 - 3:0. Ковальчук - 4 (Войнов, Андронов), 40:28 - 4:0.

Вратари: Кошечкин - Запольски.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (13+6+7) - 29 (11+9+9).

Судьи: Кубуш, Олунд.

17 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Трансляция матча Россия - США //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь