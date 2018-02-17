Сборная России по хоккею всухую победила США на Олимпиаде-2018

Мужская сборная России по хоккею в матче группового турнира на Олимпиаде-2018 всухую победила США (4:0). В составе россиян по две шайбы забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.
34-летний Ковальчук стал лучшим снайпером сборной России на Олимпийских играх.
Вратарь россиян Василий Кошечкин отразил все 29 бросков американцев.
В другой встрече группы В Словения и Словакия сыграли вничью в основное время - благодаря этому результату сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места.
Олимпиада-2018
Хоккей
Мужчины
Группа В
РОССИЯ - США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Прохоркин - 1 (Мозякин, Барабанов), 7:21 - 1:0. Прохоркин - 2 (Широков, Мозякин), 22:14 - 2:0. Ковальчук - 3 (Андронов), 39:59 - 3:0. Ковальчук - 4 (Войнов, Андронов), 40:28 - 4:0.
Вратари: Кошечкин - Запольски.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 26 (13+6+7) - 29 (11+9+9).
Судьи: Кубуш, Олунд.
17 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Трансляция матча Россия - США //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Igrok Igorek
Американцы как мокрые кошки. Помните фразу в "Мимино"? Вот тут один в один подходит)))
20:24 17 февраля
Thomas_Boy_
fifa_guru Thomas_Boy_ глаза в оба. седня узнал что Раби где-то поблизости, опять хочет карму испортить. __________ Прогоним мы его. Как пить дать прогоним. В индусы запишем или в индейцы.
19:41 17 февраля
Thomas_Boy_
индеец_Джо Thomas_Boy, я доволен твой жаной, которая тебя откормила, отправила и возьмёт глазеть на Швецию в футболе. ____________ Тебе, чтобы на мою жану хоть глазком взглянуть, надобно передо мною на коленях полжизни большим змеем ползать. Можешь начинать. А я заценю.
19:39 17 февраля
fifa_guru
ростовский свин я и говорю что с НХЛ чехам нынче особо некого подтянуть. так что им даже пошло на пользу отсутствие нхл)
18:46 17 февраля
ростовский свин
fifa_guru..есть вариант что чехи не сладят со швейцарией - тогда им играть со слабой командой , а скандинавы напрямую...во всяком случае хочеться что бы они сыграли хотя бы на 80% своих возможностей - а не тупо откатали...
18:30 17 февраля
ростовский свин
fifa_guru..насчет чехов согласен нынче в нхл топовых чехов и нет -разве что пастрняк -да ворачек, у большой пятерки составы с нхловцами явно сильнее чешского,...а так чехи конкурентноспосбные..наши на чм 2017 в плове их обыграли довольно уверенно- но унас тогда были -панарин, василевский , кучеров. проворов и многие другие,которх здесь нет ..а у чехов практически таже банда...
18:25 17 февраля
МИАИЛ
на чемпионат мира по футболу сборную РОССИИ по боксу надо выставить...... и золото в кармане
18:24 17 февраля
fifa_guru
ростовский свин тоже самое хотел написать)) финны наш камень преткновения. самый неудобный соперник. и игра завтра хорошая. после сегодняшних матчей придется финнам и шведам завтра выкладываться за первое место) (у них в группе первое место - 9 очков и слабая команда в 1/4)
18:22 17 февраля
ростовский свин
fifa_guru..не праздную я - финны нас запросто могут выкинуть с ОИ как это было в 2006 и 2014 -те 0-4 и 1-3 помню очень хорошо,\финнов просто опасаюсь , тем более они реально хороши - завтра их матч со швецией обязателен к просмотру.И анализу.
18:19 17 февраля
ростовский свин
Pablo_75 Ковальчук-то был совершенно прав. Поражение в разминочном матче именно что ничего не значит. Всё-таки да, склонны мы к истерическим оценкам. 17:35.нет не прав кови,именно истерическая реакция на то поражение от словакии - я уверен и в высших кругах хоккейной федерации - подстегнула ребят,последовали выводы и мужские разговоры в раздевакли, все поняли что золото себе повесили преждевременно..а так могли бы вяло всех обыграть - а так получили отличную мотивацию...
18:17 17 февраля
fifa_guru
ростовский свин рановато празднуете вы. и честно говоря лучше бы мы дополнительный матч сыграли с какой-нибудь кореей. чем отдыхать счас 2-3 дня.
18:14 17 февраля
fifa_guru
ростовский свин да возрастные игроки у амеров. а так-то там есть игроки из йокерита. кстати, на ком еще отразилось неучастие НХЛ в пользу - так это чехам. пусть и без пастрняка, но коварж, червенка достаточно крепкие ребята.
18:13 17 февраля
ростовский свин
fifa_guru..ну раз ты про ХО я пойду бахну -у меня как раз початая бутылка из дютифри стоит, та что с погнуттым горлышком-)шерри -бренди или ка там....
18:12 17 февраля
fifa_guru
Упёртый русский без обид. просто подшутил. Жигуль барный не пил, в стекле тоже неплох нынче.
18:10 17 февраля
ростовский свин
у амеров дворовая команда -я это написал еще после матча со словенией -если в одной восьмой попадут на швейцарию или германию - амеры едут домой однозначно..наши сделали то что обязаны были -и то кошечкин от пары верных шайб спас при выходах 1 в 0, амерам тупо не хватало мастерства - в решающих матчах американских студентов не будет -а умарку и толванену такие моменты предоставлять нельзя...То есть внимательности в обороне надо добавить ..половина пути пройдена-но то была разминка, фактически тренировка...самое интересное только начинаеться..лично меня наши не убедили что они на голову сильнее сильнее суоми и шведов...со скандинавами и канадой разыграют медали.
18:10 17 февраля
fifa_guru
кстати, Гусева в этом матче не так видно было как в прошлом. надеюсь это на фоне общего успеха. ну как приятно поглядеть контроль шайбы от Волшебника то. вот кто точно достоин золота.
18:09 17 февраля
fifa_guru
Марио66 Шипачев-то фартовый. %) Ему б за Вашингтон пару недель погонять, Михалыча для. // ты хотел сказать посидеть. я не против!
18:06 17 февраля
Упёртый русский
fifa_guru Упёртый русский Пиндосов уверенно отоварили, я аж Реми Мартин XO открыл! А у Еронко с Шевченко - траур... КХЛ овцы наши выиграли, а их пиндосы - проиграли! // как Упертый русский ты должен был Жигуля бахнуть или Столичной)____________ Ну ты и клоун... Какая разница, кто коньяк сделал? Армянский, что подороже, нисколько не хуже, кстати, если не пробовал. Тут просто понты, а мне его вообще подарили. Но вот попраздновать победу над США - самое оно. А Жигуль, что барный, кстати, сейчас неплох. Но не для этого случая.
18:05 17 февраля
fifa_guru
Thomas_Boy_ глаза в оба. седня узнал что Раби где-то поблизости, опять хочет карму испортить.
18:00 17 февраля
индеец_Джо
ЮКИ, ты опоздал со своими рассуждениями на 30 лет. Прекрати надувать щёки, дедок.
17:59 17 февраля
fifa_guru
Упёртый русский Пиндосов уверенно отоварили, я аж Реми Мартин XO открыл! А у Еронко с Шевченко - траур... КХЛ овцы наши выиграли, а их пиндосы - проиграли! // как Упертый русский ты должен был Жигуля бахнуть или Столичной)
17:59 17 февраля
Serenky25
Жаль Россия на Лимпиаде не играет
17:59 17 февраля
Ru5
в 1/4 играем против победителя пары словения-норвегия?
17:58 17 февраля
wolfwolk
Ну вот это уже более-менее.
17:55 17 февраля
Упёртый русский
Пиндосов уверенно отоварили, я аж Реми Мартин XO открыл! А у Еронко с Шевченко - траур... КХЛ овцы наши выиграли, а их пиндосы - проиграли!
17:55 17 февраля
ЮКИ
вся разница в том,что за пиндосию и кленовиков играют Студенты и Любители,а за Россию мульёнщики типа ковальчука!
17:55 17 февраля
Serenky25
Повар..тебя же уволили? ((((
17:52 17 февраля
индеец_Джо
Thomas_Boy, я доволен твой жаной, которая тебя откормила, отправила и возьмёт глазеть на Швецию в футболе.
17:52 17 февраля
Упёртый русский
Вот так и должны играть на этих ОИ! Красавцы!
17:50 17 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а что алкашей из ээээээстоннннииии и какляндии нет? И это прекрасно.
17:48 17 февраля