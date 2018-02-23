Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады в красной форме

Сборная России по хоккею будет считаться хозяином в финале Олимпиады против Германии. Россияне выйдут на лед в красной форме, информирует пресс-служба ФХР. Финал пройдет в воскресенье, 25 февраля (начало – в 7.10 мск).
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Шорт-хоккей. Почему выход Германии в финал - это провал Олимпиады
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Наша команда в финале Олимпиады будет в статусе хозяина. Поэтому мы выйдем на лёд против сборной Германии в красной форме. Напомним, что матч за золотые медали Олимпиады пройдёт 25 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.#краснаямашина #redmachine– Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
гора59
Очень жаль, какой мог быть финал Россия - Кана -Да, и МЫ бы их раскатали , а так Россия - германия , как в 45 -том,не кокой интриги,
00:22
Можайский
И да. Путин - мудак и вор, а Медведев - дебил, который двух слов в предложении связать не может. Это меняет отношение к Павлу или Загитовой?
22:03 23 февраля
Можайский
Platinum1991 Россия - СВЯЩЕННАЯ наша держава!!! Пусть в финале победит Россия и утрёт заносчивым и политиканским канадцам их НОС! Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали! Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом! А немцев поздравляем с ИСТОРИЧЕСКИМ успехом! Немцы прошли через квалификацию и вот сразу в исторический финал! Для немцев серебро уже достижение, а ЗОЛОТО мы отдаём российским хоккеистам! 19:36 Наши выиграют и без тебя. А тебе, мудило, сколько и с чего откатили за подобные комменты ?
21:26 23 февраля
Последний Легион
Ураа! Красная машина России вперёёёёд !!!!!
20:54 23 февраля
Michl
Это же допинг!
20:09 23 февраля
skua
Да хоть в ЗЕЛЕНОЙ! Это нужно было KHL разваливать чтобы играть финал с немцами ? Гениально! :)
19:43 23 февраля
Platinum1991
Россия - СВЯЩЕННАЯ наша держава!!! Пусть в финале победит Россия и утрёт заносчивым и политиканским канадцам их НОС! Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали! Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом! А немцев поздравляем с ИСТОРИЧЕСКИМ успехом! Немцы прошли через квалификацию и вот сразу в исторический финал! Для немцев серебро уже достижение, а ЗОЛОТО мы отдаём российским хоккеистам!
19:36 23 февраля
gayduk
Да пусть хоть голыми играют! Хоть какой интерес появится!
19:30 23 февраля
Lars Berger
Отлично.
19:28 23 февраля
fifa_guru
Немцы согласились на 100 евро?
19:28 23 февраля
Джон....Сильвер
Тогда ждем победу 5:0! Не меньше!
19:25 23 февраля
S@t
Это как- то бодрит, что именно в красной. Не в белой. Как саван...
19:19 23 февраля