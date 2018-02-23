Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады в красной форме

Наша команда в финале Олимпиады будет в статусе хозяина. Поэтому мы выйдем на лёд против сборной Германии в красной форме. Напомним, что матч за золотые медали Олимпиады пройдёт 25 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.#краснаямашина #redmachine