19:10 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады в красной форме

Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады в красной форме. Фото REUTERS
Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады в красной форме. Фото REUTERS
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Сборная России по хоккею будет считаться хозяином в финале Олимпиады против Германии. Россияне выйдут на лед в красной форме, информирует пресс-служба ФХР. Финал пройдет в воскресенье, 25 февраля (начало – в 7.10 мск).

Россия: первый финал за 20 лет! // 
А разве могло быть иначе? С такой Россией не справился бы и Доминатор // 
Шорт-хоккей. Почему выход Германии в финал - это провал Олимпиады

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Россия - Германия: кто выиграет хоккейный финал Олимпиады?
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КОММЕНТАРИИ (12)
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гора59

Очень жаль, какой мог быть финал Россия - Кана -Да, и МЫ бы их раскатали , а так Россия - германия , как в 45 -том,не кокой интриги,

00:22

Можайский

И да. Путин - мудак и вор, а Медведев - дебил, который двух слов в предложении связать не может. Это меняет отношение к Павлу или Загитовой?

22:03 23 февраля

Можайский

Platinum1991 Россия - СВЯЩЕННАЯ наша держава!!! Пусть в финале победит Россия и утрёт заносчивым и политиканским канадцам их НОС! Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали! Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом! А немцев поздравляем с ИСТОРИЧЕСКИМ успехом! Немцы прошли через квалификацию и вот сразу в исторический финал! Для немцев серебро уже достижение, а ЗОЛОТО мы отдаём российским хоккеистам! 19:36 Наши выиграют и без тебя. А тебе, мудило, сколько и с чего откатили за подобные комменты ?

21:26 23 февраля

Последний Легион

Ураа! Красная машина России вперёёёёд !!!!!

20:54 23 февраля

Michl

Это же допинг!

20:09 23 февраля

skua

Да хоть в ЗЕЛЕНОЙ! Это нужно было KHL разваливать чтобы играть финал с немцами ? Гениально! :)

19:43 23 февраля

Platinum1991

Россия - СВЯЩЕННАЯ наша держава!!! Пусть в финале победит Россия и утрёт заносчивым и политиканским канадцам их НОС! Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали! Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом! А немцев поздравляем с ИСТОРИЧЕСКИМ успехом! Немцы прошли через квалификацию и вот сразу в исторический финал! Для немцев серебро уже достижение, а ЗОЛОТО мы отдаём российским хоккеистам!

19:36 23 февраля

gayduk

Да пусть хоть голыми играют! Хоть какой интерес появится!

19:30 23 февраля

Lars Berger

Отлично.

19:28 23 февраля

fifa_guru

Немцы согласились на 100 евро?

19:28 23 февраля

Джон....Сильвер

Тогда ждем победу 5:0! Не меньше!

19:25 23 февраля

S@t

Это как- то бодрит, что именно в красной. Не в белой. Как саван...

19:19 23 февраля

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